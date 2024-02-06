525 مواطنا في اليوم الثاني لقافلة صحة الإسماعيلية

واصلت مديرية الصحة بالإسماعيلية، تنظيم القافلة الطبية المجانية بمركز ومدينة التل الكبير، ضمن خطة القوافل العلاجية التى تنظمها وزارة الصحة في جميع التخصصات بالمناطق الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن القافلة الطبية أجرت الكشف على ٥٢٥ مواطنًا في ثانى أيامها وتضمنت ٩ تخصصات طبية شملت عيادات الأطفال، الباطنة، المسالك البولية، النساء وتنظيم الأسرة، الجراحة، وعيادة للأسنان، الأشعة، عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم ١٠٠ صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف حطب أن القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

فيما وجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.