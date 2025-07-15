ليبيا على أجندة وزير خارجية إيطاليا خلال زيارة واشنطن

**خبير إيطالي لـ"الشروق": اهتمام أمريكي بالغ إزاء تداخل عدم الاستقرار في الملف الليبي

يزور نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الخارجية والتعاون الدولي، أنطونيو تاياني، واشنطن، اليوم، للقاء مسؤولين أمريكيين، ورجال أعمال، وممثلين عن الجالية الإيطالية الأمريكية، حيث يناقش عدة ملفات مع الجانب الأمريكي ومنها الملف الليبي.

ويلتقي تاياني، خلال الزيارة، نظيره الأمريكي ماركو روبيو، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، جيم ريش.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان، إن تاياني سيناقش خلال لقاءه روبيو، تطورات الملف الليبي، للتأكيد، في المقام الأول، على ضرورة تجديد التدخل السياسي لتحقيق الاستقرار في البلاد، ومنع أي انجراف جديد قد يؤدي إلى تجدد الصراعات العسكرية وزيادة تدفقات الهجرة غير النظامية، ولمواجهة تنامي نفوذ المنظمات المتورطة في تهريب المهاجرين.

من جهته، قال دانييلي روفينيتي، الخبير الإيطالي وكبير المستشارين بمؤسسة ميد أور الإيطالية، إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تبدي اهتماما بالغا وقلقا إزاء تداخل عدم الاستقرار في الملف الليبي.

وأضاف روفينيتي، في تصريحات لـ"الشروق" تعليقا على زيارة تاياني، أن الأمريكيين يدركون تماما التحدي متعدد الأبعاد الذي تمثله ليبيا.

وأشار روفينيتي إلى الانقسامات العميقة التي قد تنفجر في مرحلة جديدة من الحرب بين الميليشيات في العاصمة الليبية طرابلس.

كما تطرق إلى تأثير ذلك على شركاء في المنطقة، وعلى انعكاسات ذلك على قضية الهجرة التي تؤثر على أوروبا، وخاصة إيطاليا.

وأضاف الخبير الإيطالي البارز أن تاياني يتعاطى مع الملف الليبي انطلاقا أيضا من المصلحة المشتركة مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن النفوذ الأمريكي يمكن أن يُحدث تغييرا عاما في وتيرة الأمور.