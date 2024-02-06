محافظ قنا يشهد حفل ختام المرحلة الرابعة من مسرح المواجهة والتجوال

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، ختام فعاليات المرحلة الرابعة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال، والذى اختتم بالعرض المسرحي "أكتوبر الذهبي" الذي أقيم على مسرح قصر ثقافة قنا ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ويستمر عرضه حتى السبت 10 فبراير الجاري بالمجان لأبناء المحافظة.

ويقام العرض تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ومحافظ قنا، ومن إنتاج مسرح القاهرة للعرائس التابع للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال وإشراف الفنان محمد الشرقاوي، بالتعاون مع "وزارة الدفاع- إدارة قوات الدفاع الشعبي، ووزارة الداخلية، وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة العامة لقصور الثقافة، ومؤسسة مصر الخير".

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، ومحمود عبدالوهاب ابراهيم مدير عام اقليم جنوب الصعيد الثقافى، والعقيد أشرف بغدادى المستشار العسكرى للمحافظة، وخالد عمران مدير مؤسسة مصر الخير بقنا والأقصر.

وأشاد محافظ قنا بمشروع مسرح المواجهة والتجوال، التابع للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والذى يهدف إلى نشر الوعى والتنوير في ربوع مصر والتصدى للتعصب، فضلا عن الارتقاء بالسلوك الإنسانى وتنمية الفكر من خلال الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية وطرح القضايا المعاصرة التي يتم تقديمها في قرى ونجوع المحافظة، والتى تحمل رسائل إيجابية تهدف إلى تطوير المجتمع والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعبر المخرج محمد الشرقاوي، عن سعادته بالدعم المقدم من محافظ قنا المستمر لفعاليات وأنشطة العروض المسرحية ضمن المرحلة الرابعة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال، وتذليله كافة العقبات لخروج المشروع في أفضل صورة، لخدمة أبناء ربوع وقرى المحافظة، لافتا انه في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبعد رحلاتها المتنوعة في أعماق قرى مصر ونجوعها، تبدأ فرقة مسرح المواجهة والتجوال التابعة للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، مرحلة جديدة تهدف للوصول بالمنتج الثقافي إلى المناطق الأكثر احتياجا إلى المد الثقافي والفني.

يذكر أن العرض الفني المسرحي "أكتوبر الذهبي"، َالذي يروي بطولات الجيش المصري في الحقبة الزمنية خلال فترة نكسة 67 كما يوضح كيفية تحطيم خط بارليف وبراعة الجيش المصري في نصر أكتوبر العظيم ويجسده مجموعة من مبدعي مسرح العرائس، والعرض فكرة الدكتور أسامة محمد على ومن إخراج رضا حسانين.