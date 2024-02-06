قطر تتسلم رد حماس على اتفاق الإطار إلى إسرائيل: يتضمن بعض الملاحظات لكنه إيجابي

قال الرئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثان، إنّ بلاده تسلمت ردًا من حركة حماس بشأن الإطار العام لاتفاقية الأطراف حول ملف المحتجزين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء الثلاثاء، أن ردّ حركة حماس يتضمن بعض الملاحظات لكنه يعتبر إيجابيًّا في المطلق.

وأوضح أنه لا يمكن الخوض في التفاصيل نظرًا لحساسية هذه المرحلة، مؤكدًا أنّه جرى تسليم الرد للجانب الإسرائيلي.

وأشار إلى أنّ الحرب على غزة امتدّت خلال الأسابيع القليلة من حدود القطاع إلى بلدان محيطة في المنطقة مثل الأردن والعراق وسوريا واليمن ولبنان وكذلك في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة حماس، أنه سلّمت ردها حول اتفاق إطار باريس إلى مصر وقطر، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة.

وقالت حماس في بيان، مساء الثلاثاء، إنها تعاملت مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى.

وأضافت: «نثمن دور الأشقاء في مصر وقطر وكافة الدول التي تسعى إلى وقف العدوان الغاشم على شعبنا».

وتابعت: «نحيي شعبنا وصموده الأسطوري ومقاومته الباسلة، خاصة في قطاع غزة، فإننا نؤكد أننا في حركة حماس ومع كافة القوى والفصائل الوطنية ماضون في الدفاع عن شعبنا، على طريق إنهاء الاحتلال، وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في أرضه ومقدساته».