خبيرة أممية: جوليان أسانج يمكن أن يتعرض للتعذيب في الولايات المتحدة

ناشدت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالتعذيب أليس جيل إدوادز الحكومة البريطانية تعليق الترحيل المحتمل لمؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة.

وقالت أليس جيل إدوادز في جنيف اليوم الثلاثاء إنه يجب التحقق من حجج أسانج بالتفصيل على أساس الخوف الكبير من تعرضه لخطر "التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة أو العقاب" إذا تم تسليمه إلى الولايات المتحدة.

ودعت الحكومة البريطانية إلى "اتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية الصحة الجسدية والنفسية لأسانج". ومن المقرر عقد جلسة استماع في المحكمة العليا في لندن يومي 21 و22 فبراير الجاري.

وربما تكون جلسة الاستماع التي ستعقد على مدى يومين هي آخر فرصة لمؤسس موقع ويكيليكس لتسريب المعلومات لمنح ترحيله من بريطانيا إلى أمريكا، حيث يخشى من صدور حكم بحقه بالسجن لمدة 175 عاما.

ويقبع أسانج حاليا في سجن بلمارش شديد الحراسة في لندن منذ أن تم إخراجه من السفارة الإكوادورية واعتقاله بناء على مذكرة اعتقال أمريكية في أبريل 2019.

يشار إلى أن مؤسس موقع ويكيليكس مطلوب في الولايات المتحدة على خلفية تآمره للحصول عن معلومات تتعلق بالدفاع الوطني والكشف عنها، عقب نشر مئات الآلاف من الوثائق المسربة ذات الصلة بحربي العراق وأفغانستان.

وفي حكم صادر في يناير 2021، قررت قاضية المحكمة الجزئية حينها، فانيسا باريستر، عدم ترحيل أسانج للولايات المتحدة، مستشهدة بخطر حقيقي بالانتحار، بينما قضت ضد كل المسائل الأخرى المتعلقة بأسانج الذي يبلغ من العمر 51 عاما.

وبناء عليه، حركت السلطات الأمريكية طعنا أمام المحكمة العليا ضد هذا القرار، وقد حالفه النجاح، مما يمهد الطريق أمام ترحيل أسانج.