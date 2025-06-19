رئيس وزراء العراق يراجع خطة التعامل مع الحوادث الإشعاعية والنووية

ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعاً مع غرفة العمليات المركزية للطوارئ الإشعاعيّة والنووية، لمراجعة الخطة الوطنية للتعامل مع الحوادث الإشعاعية والنووية المقرة عام 2023، والوقوف على الجاهزية لمواجهة الطوارئ المحتملة.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، شهد الاجتماع استعراض الاحتياطات والإجراءات المتخذة، ومراجعة أدوار وواجبات الجهات المشاركة في الخطة الوطنية للتعامل مع الحوادث الإشعاعية.

واطلع السوداني، على إيجاز من المختصين بهذا الملف يبيّن محدودية تأثر العراق في حال حدوث أي طارئ قد يطال محطات التخصيب، جراء الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتأكيد على عدم تسجيل أي ارتفاع في الخلفية الإشعاعية في أرجاء العراق.

كما أكدت غرفة الطوارئ جاهزية فرق الاستجابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لمعالجة حالات الطوارئ الإشعاعية.

ووجه رئيس مجلس الوزراء باستمرار التواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول آخر المستجدات، كون العراق عضواً في اتفاقية الإبلاغ المبكر عن الحوادث النووية، ولتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة في حالة الطوارئ، وكذلك مواصلة توفير المتطلبات الأساسية لمواجهة أي حالات استثنائية في عموم المحافظات.

كما وجه بأن تكون غرفة الطوارئ الإشعاعية في حالة انعقاد دائم، من أجل متابعة ومراقبة الموقف الإشعاعيّ خارج الحدود العراقية، في ضوء تطورات الأحداث.