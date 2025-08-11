المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يعلن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 238

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 238، بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي محمد الخالدي، ليلتحق بزملائه الصحفيين الخمسة في مجزرة أمس.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الاثنين، إن الشهيد الخالدي كان الشهيد السادس الذي ارتقى في مجزرة مروعة ارتكبها الاحتلال «الإسرائيلي» عبر قصف مباشر لخيمة الصحفيين بمحيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وأشار إلى استشهاد كل من: أنس الشريف، مراسل قناة الجزيرة، ومحمد قريقع، مراسل قناة الجزيرة، وإبراهيم ظاهر، مصور صحفي، ومؤمن عليوة، مصور صحفي، ومحمد نوفل، مساعد مصور صحفي.

وأدان المكتب بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمّل الاحتلال والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية، مثل: المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا المسئولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه، وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة، وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، إضافة إلى ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.