ترامب يطالب بالتحرك الفوري لإبعاد المشردين عن العاصمة واشنطن

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإبعاد الفوري للمشردين عن العاصمة واشنطن.

وكتب ترامب على منصته " تروث سوشيال" في وقت متأخر من أمس الأحد " يجب نقل المشردين فورا" كما نشر صورا تظهر خيما و قمامة على طول الطرق.

وأضاف" سوف نمنحكم أماكن لتقيموا فيها، ولكن بعيدا عن العاصمة. المجرمون، لا يتعين عليكم الانتقال، سوف نضعكم في السجن حيث تنتمون".

كما أشار ترامب إلى مؤتمر صحفي مقرر اليوم الاثنين بشأن الجريمة والتطهير في العاصمة الأمريكية. وقال إن المدينة يجب أن تصبح " أكثر أمنا وجمالا عما كانت عليه في أي وقت من الأوقات".

وأشارت تقارير إعلامية أمريكية أن الحكومة الاتحادية تضع خططا لنشر المئات من أفراد الحرس الوطني لتنفيذ أهداف ترامب، ولكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.

ولم يقدم ترامب نفسه أي تفاصيل بشأن كيف سيتم إبعاد المشردين عن المدينة.