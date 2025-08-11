الصحة في غزة: 18 شهيدا في غارات إسرائيلية عنيفة

أستشهد 18 فلسطينيا على الاقل، بينهم أفراد من عائلة واحد، وأصيب آخرون جراء غارات جوية مكثفة شنها الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بحسب ما أعلنته مصادر طبية في غزة.

وقالت المصادر إن "7 أشخاص استشهدوا في قصف منزل غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، بينما أستشهد 3 آخرون جراء استهداف خيمة لنازحين في شارع اللبابيدي بمدينة غزة."

وفي ذات السياق، أدى قصف منزل إلى استشهاد أم وأب و6 من أطفالهما من عائلة "ارحيم" في حي الزيتون جنوب شرق المدينة، كما دمرت القوات الإسرائيلية مبان سكنية في شرق مدينة غزة.

وتأتي الغارات في إطار تصعيد عسكري واسع بدأ منذ الساعات الأولى من الصباح، تخلله قصف جوي ومدفعي عنيف على أحياء سكنية ومخيمات للنازحين.

ومن بين الهجمات قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي خيمة للصحفيين أمام مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة ما أدى إلى استشهاد 6 من الصحفيين الفلسطينيين وهم (أنس الشريف، محمد قريقع، إبراهيم ظاهر، مؤمن عليوة، محمد نوفل، محمد الخالدي).

وبذلك يرتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 238، حسب المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حماس في غزة، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف بشأن سلامة الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام في القطاع.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن الحرب الإسرائيلية واسعة النطاق المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023 أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 61 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة نحو 153 ألفا، في حين لا يزال عدد غير معروف من الضحايا تحت الأنقاض أو في مناطق يصعب على فرق الإسعاف الوصول إليها.