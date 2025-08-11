ترامب يدعو الصين لزيادة مشترياتها من فول الصويا الأمريكي

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن تزيد الصين مشترياتها من فول الصويا الأمريكي بشكل كبير، وذلك قبل يوم واحد من انتهاء الهدنة التجارية.

وكتب ترامب على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" اليوم الاثنين: "الصين قلقة بشأن نقص فول الصويا لديها. آمل أن تضاعف الصين طلبياتها من فول الصويا أربعة أضعاف بسرعة. هذه أيضًا طريقة لخفض العجز التجاري للصين مع الولايات المتحدة بشكل كبير".

كما شكر ترامب الرئيس الصيني شي جين بينج في هذا المنشور، دون أن يوضح السبب.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسعار العقود الآجلة لفول الصويا ارتفعت في تعاملات بورصة شيكاغو للسلع متجاوزةً 10 دولارات للبوشل (حوالي 25 كيلوجرام) لأول مرة منذ أسبوع، مرتفعةً بأكثر من 2% بعد تصريح ترامب.

في الوقت نفسه تشعر الصين بالقلق بشأن إمداداتها من فول الصويا، الذي يُعدّ عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي للبلاد وعلف الماشية.

وعلى صعيد الأزمة التجارية مع واشنطن، تواجه بكين موعدًا نهائيًا في 12 أغسطس لانتهاء هدنة حرب الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، على الرغم من أن إدارة ترامب أشارت إلى احتمال تمديدها.

وكثفت الصين مشترياتها من فول الصويا من البرازيل، أكبر مورد لها، كما تختبر شحنات تجريبية من دقيق فول الصويا من الأرجنتين، لتأمين إمدادات هذا العنصر الغذائي في ظل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، لم تحجز الصين، أكبر مشترٍ للبذور الزيتية في العالم، أي شحنات من فول الصويا الأمريكي حتى نهاية يوليو للعام التسويقي المقبل الذي يبدأ في سبتمبر، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية.

ووافقت الصين على زيادة مشترياتها من السلع الزراعية الأمريكية، مثل فول الصويا، خلال ما يُسمى باتفاقية التجارة "المرحلة الأولى" التي تم التوصل إليها خلال ولاية ترامب الأولى. إلا أن بكين لم تحقق كميات المشتريات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.

بينما تحاول الصين والولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق تجاري، تُعقّد قضايا أخرى علاقتهما. ففي الأسبوع الماضي، دافعت الصين عن وارداتها من النفط الروسي، رافضةً التهديدات الأمريكية بفرض تعريفات جمركية جديدة بعد أن فرضت واشنطن رسومًا إضافية على منتجات الهند لشرائها الطاقة من موسكو.

وتحدث أمس حساب على مواقع التواصل الاجتماعي تابع لتلفزيون الصين المركزي الحكومي ، عن وجود ثغرات أمنية مُفترضة في رقائق تنتجها شركة إنفيديا الأمريكية.

في يوليو، تراجعت إدارة ترامب عن قرار حظر تصدير الرقائق الإلكترونية المتطورة إلى الصين وسمحت لشركة إنفيديا ببيع رقائق مُسرّع الذكاء الاصطناعي إتش20 للصين.