الأرجنتين تقرر الانسحاب من منظمة الصحة العالمية

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أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي أن بلاده ستنسحب من منظمة الصحة العالمية.

وقال مايلي في منشور على منصة "إكس"، الأربعاء، أن التدابير المطولة التي اتخذتها منظمة الصحة العالمية أثناء وباء كورونا (كوفيد 19) تشكل "جريمة ضد الإنسانية".

وانتقد منظمة الصحة العالمية بشدة، قائلا: "لن ننسى أبدا أنهم كانوا مبتكري الحجر الصحي البدائي"، بحسب تعبيره.

وأضاف: "هذا الوضع يعني ارتكاب واحدة من أغرب الجرائم ضد الإنسانية في التاريخ، بالتعاون مع جميع الدول التي نفذت تعليماتهم، وفقا للمادة 7 البند (ك) من نظام روما لعام 1998"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وتابع: "لهذا السبب، قررنا ترك هذه المنظمة".

من جانبه، قال متحدث الرئاسة الأرجنتينية مانويل أدورني في مؤتمر صحفي إن لديهم "خلافات عميقة" فيما يتعلق بالسياسات الصحية التي نفذتها منظمة الصحة العالمية خلال فترة كوفيد-19، ولهذا أصدر الرئيس مايلي الأمر بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية.

وذكر أدورني أن إجراءات الحجر الصحي طويلة الأمد التي نفذتها منظمة الصحة العالمية أثناء إدارة تفشي المرض تفتقر إلى الأساس العلمي وتسببت في أضرار جسيمة للاقتصاد الأرجنتيني