توجيهات لوزير الدفاع الإسرائيلي لوضع خطة التهجير من قطاع غزة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم، أنه طالب الجيش بتحضير خطة لمغادرة سكان غزة براً وبحراً وجواً.

وقال كاتس، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة سبوتنك، إنه أصدر توجيهاته للجيش بتحضير خطط لفتح المجال أمام الهجرة الطوعية من قطاع غزة، مشيرا إلى الخطط تتضمن خيارات للخروج عبر المعابر البرية، فضلاً عن ترتيبات خاصة للخروج عن طريق البحر والجو.

ورحب الوزير الإسرائيلي، بما وصفها "الخطة الجريئة للرئيس الأمريكي"، والتي قد تسمح لعدد كبير من السكان في غزة بالمغادرة إلى أماكن مختلفة في العالم".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "الولايات المتحدة سوف تسيطر على قطاع غزة وتشرف على تفكيك المتفجرات أو الذخائر هناك والتخلص من المباني المدمرة وستوفر الرعاية الاجتماعية التي ستمكن من توفير عدد لا يحصى من فرص العمل لسكان المنطقة".