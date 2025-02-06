ترامب: أمريكا ستبدأ ببطء وحذر بناء ما سيصبح أحد أكبر وأروع مشروعات التطوير بغزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إسرائيل سوف تسلم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء القتال.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة "تروث سوشيال"، اليوم الخميس، أن الفلسطينيين سيعاد توطينهم في مجتمعات أكثر أمانًا وجمالًا داخل المنطقة، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن خطته ستتيح للفلسطينيين الفرصة للعيش بسعادة وأمان وحرية، وفقًا لوصفه.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة ستبدأ العمل مع فرق تطوير عظيمة من جميع أنحاء العالم ببطء وحذر في بناء ما سيصبح واحدًا من أكبر وأروع مشروعات التطوير على وجه الأرض بغزة.

واختتم تدوينته بالقول: لن تكون هناك حاجة إلى جنود الولايات المتحدة، وسوف يسود الاستقرار في المنطقة.

ومساء الثلاثاء، كشف ترامب خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عزمه الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، ما أثار ردود فعل إقليمية ودولية واسعة.

ولم يستبعد ترامب إمكانية نشر قوات أمريكية لدعم إعادة إعمار غزة، متوقعا أن تكون للولايات المتحدة "ملكية طويلة الأمد" في القطاع الفلسطيني.

وتعرض ترامب لانتقادات شديدة يوم الأربعاء، بسبب خطته بشأن غزة من القوى العالمية مثل روسيا والصين وألمانيا، التي قالت إنها ستؤدي إلى "معاناة جديدة وكراهية جديدة".