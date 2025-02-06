نتنياهو: قد نوقع مع السعودية ودول أخرى اتفاق سلام

نقلت قناة سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، اليوم الخميس، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زعمه إمكانية توقيع اتفاقية سلام مع السعودية.

وبحسب "سكاي نيوز" عربية، قال نتنياهو: "من الممكن أن نوقع مع السعودية اتفاقية سلام وليس مجرد تطبيع وسنستمر في هذا الاتجاه"، مضيفا: "قد نبرم اتفاق سلام مع السعودية وربما مع دول أخرى".

وأمس الأربعاء، أكدت وزارة الخارجية السعودية، خلال بيان، أن "موقف السعودية من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف راسخ وثابت لا يتزعزع"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأضاف البيان أن "الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أكد هذا الموقف بشكل واضح وصريح لا يحتمل التأويل بأي حال من الأحوال، خلال الخطاب الذي ألقاه في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى بتاريخ 18 سبتمبر 2024، حيث شدد على أن السعودية لن تتوقف عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك".

ويأتي ذلك في وقت أجمع خبراء على أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير سكان غزة تمثل تحولا خطيرا في السياسة الأمريكية وتكشف عن النية الحقيقية للمشروع الصهيوني، محذرين من تداعيات خطيرة على المنطقة برمتها، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.

وقال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، الدكتور مصطفى البرغوثي، إن ردود الفعل العربية والدولية الرافضة لتصريحات ترامب تعكس عمق المأزق الذي وضع البيت الأبيض نفسه فيه.

غير أن البرغوثي شدد على أن البيانات والإدانات وحدها لا تكفي، داعيا إلى إجراءات أكثر وضوحا وحزما تشمل "دعوة لمؤتمر كامل لكل الدول العربية والإسلامية الـ56 لتعلن معا موقفا موحدا رافضا".