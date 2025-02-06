أعلنت حالة الطوارئ في سانتوريني، اليوم الخميس، فيما تستعد الجزيرة اليونانية لزلزال يحتمل أن يكون قويا بعد أيام من وقوع هزات أرضية شيه مستمرة.

ويتيح الإعلان الذي أصدرته وزارة الحماية المدينة للسلطات تعبئة المعدات الثقيلة وأفراد الإغاثة للقيام بالإجلاء دون تأخير بسبب القواعد البيروقراطية.

وقالت السلطات اليونانية اليوم، إن الوضع في جزيرة سانتوريني ومجموعة الجزر الواقعة في بحر إيجة التي تعرضت لمجموعة من الزلازل، مازال متوترا حيث جرى تسجيل العديد من الهزات الارتدادية مجددا ليلا.

وشعر السكان بالزلزال في كل جزر مجموعة سيكلاديس وفي كريت وحتى في الطوابق العليا من المباني في أثينا على بعد نحو 230 كيلومترا شمال غرب سانتوريني. غير أنه لم يتم تسجيل أي أضرار، بحسب المسؤولين.

وأوضح معهد الديناميكيات الجيولوجية في أثينا أن أقوى زلزال ضرب شمال شرق سانتوريني بقوة بلغت 2ر5 درجة، ووقع مساء أمس الأربعاء. وكان هذا أقوى زلزال منذ السلسلة الحالية التي بدأت قبل نحو أسبوعين.

وتوقع أغلب خبراء الزلازل وقوع زلزال أكثر قوة، ومن المحتمل أن تصل شدته إلى 6 درجات مئوية. ويقولون إن حينها فقط سوف تكون أغلبية الطاقة الزلزالية قد استنفدت.

ويشير خبراء آخرون إلى أن "السرب الزلزالي" الحالي سوف يستمر لبعض الوقت قبل أن ينحسر تدريجيا.

وخلال ذلك، يتزايد الضغط على سكان سانتوريني حيث تشير تقارير وسائل الإعلام اليونانية إلى أن حوالي ثلثي سكان الجزيرة فروا إلى البر الرئيسي اليوناني.

وذكرت قناة "سكاي" التلفزيونية أن الجيش اليوناني سيقيم مطابخ ميدانية غدا الجمعة بحيث يمكن إمداد السكان وعمال الإغاثة بالغذاء في حالة حدوث طوارئ.

وأشارت تقارير إلى أن الأشخاص المتبقين يمكثون بصورة كبيرة لحماية ممتلكاتهم، ويخشون نهبا محتملا في الشوارع المهجورة. وتظهر صور شبابا محليين وقوات شرطة تقوم بدوريات في القرى.