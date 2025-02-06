إدارة ترامب تعتزم مصادرة طائرة ثانية للرئيس الفنزويلي

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصادرة طائرة ثانية تابعة لحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والتي توجد حاليا في جمهورية الدومينيكان.

ومن المتوقع أن يعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن عملية المصادرة اليوم الخميس خلال زيارته إلى سانتو دومينجو، المحطة الأخيرة من جولته التي تشمل خمس دول في أمريكا الوسطى، وفقا لمسؤول أمريكي مطلع على الأمر ووثيقة صادرة عن وزارة الخارجية حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وتطلب تنفيذ المصادرة توقيع روبيو على طلب إعفاء من تجميد المساعدات الخارجية لدفع أكثر من 230 ألف دولار كرسوم تخزين وصيانة. كما تطلب الأمر موافقة وزارة العدل الأمريكية.

وتمت الموافقة على هذا الطلب الذي تم تقديمه في وقت مبكر من الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يعلن روبيو عن المصادرة خلال ما وصفته وزارة الخارجية علنا بأنه "لقاء لإنفاذ القانون".

والطائرة هي من طراز "داسو فالكون 200"، واستخدمها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وكبار مساعديه، بمن فيهم نائب الرئيس ووزير الدفاع، في رحلات إلى دول عدة، منها اليونان وتركيا وروسيا وكوبا، فيما تعتبره الإدارة الأمريكية انتهاكا للعقوبات المفروضة على فنزويلا، وفقا للوثيقة.

وتأتي مصادرة الطائرة بعد أسبوع فقط من زيارة المبعوث الأمريكي الخاص، ريتشارد جرينيل، إلى كاراكاس، حيث التقى مادورو لمناقشة إعادة الفنزويليين الذين دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية. وعاد جرينيل من الزيارة ومعه ستة أمريكيين كانوا محتجزين في فنزويلا.

وكانت الولايات المتحدة قد صادرت طائرة أخرى تابعة لمادورو من جمهورية الدومينيكان في سبتمبر 2024.