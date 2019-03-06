واشنطن بوست: ترامب يكذب 22 مرة يوميا

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، استنادا إلى بنك معلومات "مدقق الحقائق" التابع لها، أن الرئيس دونالد ترامب أدلى وسطيا بـ 22 تصريحا "كاذبا أو مضللا" يوميا منذ بداية العام الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن ترامب أطلق 9014 كذبة خلال 773 يوما منذ تسلمه مفاتيح البيت الأبيض في يناير 2017، وأشارت إلى أن نسبة الأكاذيب كانت في ارتفاع مطرد، حيث بلغت حوالي 16,5 حالة يوميا عام 2018 بعد أن كانت بحدود نحو 6 حالات عام 2017، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ولفتت "واشنطن بوست" إلى أن خطاب ترامب في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في 2 مارس الحالي، والذي استمر ساعتين، تضمن أكثر من 100 ادعاء كاذب أو مضلل.

وقالت الصحيفة إن معظم الأكاذيب التي يطلقها الرئيس تتعلق بشؤون الاقتصاد، بما في ذلك التجارة والوظائف ومعدل النمو، والتخفيض الضريبي، كما تشمل أيضا قضايا الهجرة والجدار الفاصل على الحدود مع المكسيك، وأعداد المشاركين في التجمعات المؤيدة له، فضلا عن العلاقات مع روسيا والدول الأوروبية وحلف الناتو.