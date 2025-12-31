الجيش الباكستاني: نتعهد بإحباط المخططات العدائية للمدعومين من الهند

تعهد رئيس هيئة الأركان الباكستانية، رئيس قوات الدفاع، الفيلد مارشال عاصم منير، اليوم الأربعاء، بإحباط مخططات الوكلاء المدعومين من الهند لنشر العنف وتعطيل التنمية في بلوشستان، حسبما ذكر موقع "جيو نيوز" الإخباري الباكستاني.

وأكد الفيلد مارشال منير، مخاطبا المشاركين في ورشة العمل الوطنية الـ18 بشأن بلوشستان في مقر القيادة العامة للجيش، أن مثل هذه "المخططات العدائية" من قبل الوكلاء المدعومين من الهند "سيتم إحباطها عن طريق الإجراءات الصارمة" لقوات الأمن.

ووفق ما أوردته إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، في بيان، أشاد قائد الجيش الباكستاني بمقاومة شعب بلوشستان ووطنيته، فيما سلط الضوء على الأهمية المحورية للإقليم بالنسبة لازدهار باكستان وتنميتها.