سعفان: القومي للأجور سيجتمع لوضع حد أدنى لأجور القطاع الخاص وإقرار العلاوة الدورية

الحد الأدنى للأجور قد يصل إلى 2000 جنيه شهريا للعاملين بالقطاع الخاص



قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن فرص العمل التي تم توفيرها للشباب فى مصر ساهمت فى تراجع معدلات الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن المجلس القومى للأجور سيجتمع فى مارس الجاري لوضع حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص وإقرار العلاوة الدورية، مؤكدًا أن الحد الأدنى للأجور قد يصل الى 2000 جنيه شهريا للعاملين بالقطاع الخاص.

وأضاف سعفان، في لقاء خاص لبرنامج "مساء دي إم سي " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان: "لدينا 13 وحدة تدريب متنقلة نعمل على تطويرها بالتعاون مع بعض الشركات، وهناك إقبال غير عادي من الشباب على التدريب فى الوحدات المتنقلة ولدينا قوائم إنتظار كثيرة".



وأشار إلى أن الوزارة تدرس تحويل الجامعة العمالية الى جامعة تكنولوجية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي ونسعى لتطوير التشريعات العمالية وأتمنى خروج مشروع قانون العمل الجديد للنور فى دور الانعقاد الحالي للبرلمان.