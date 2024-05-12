الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حملة اعتقالات في عدة بلدات بالضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكرت الوكالة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم بلدة عرابة جنوب غرب جنين، وفتش عدداً من المنازل واعتقل 3 شباب.

كما ألقت قوات الاحتلال الإسرائيلية القبض على شخصين من قرية قبيا غرب رام الله.

وفي بلدة مراح رباح جنوب بيت لحم، اعتقل الاحتلال 6 فلسطينيين بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها.

وقالت الوكالة إن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت شقيقين من مدينة أريحا على حاجز أقامته شمال المدينة إضافة إلى شابين من بلدة حبلة جنوب قلقيلية.