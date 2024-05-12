الرئيس الكولومبي لنتنياهو: التاريخ سيسجلك مرتكب إبادة جماعية

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قال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، الأحد، إن التاريخ سيسجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصفة "مرتكب إبادة جماعية".

جاء ذلك في منشور عبر منصة "إكس"، للرئيس الكولومبي، بعد اتهام نتنياهو له بـ"معاداة السامية".

كان نتنياهو، قال عبر "إكس" موجها كلامه لبيترو : "مؤيد حماس المعادي للسامية لا يستطيع أن يعطينا درسا"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

ورد بيترو على ذلك قائلا: "سيد نتنياهو، سوف يسجلك التاريخ بصفة مرتكب إبادة جماعية".

وتابع: "إلقاء القنابل على آلاف الأطفال والنساء وكبار السن الأبرياء لا يجعل منك بطلا".

وقال: "أنتم تقفون إلى جانب أولئك الذين قتلوا ملايين اليهود في أوروبا".

وأضاف بترو معلقا على كلام نتنياهو: "لا ينبغي أن يكون الساميون مسئولين عن إبادة جماعية لأنهم تعرضوا لإبادة جماعية".

وشدد على أنه "كما أن الإبادة الجماعية التي ارتكبت ضد الشعب اليهودي في أوروبا النازية غير مقبولة، فإن الإبادة الجماعية الحالية ضد الشعب الفلسطيني غير مقبولة أيضا".

وأضاف قائلا: "أنا علماني وجمهوري ومناصر للناس العاديين ولست من أنصار حماس. إن مبادئي الديمقراطية والعادية والعلمانية والدينية تقودني إلى رفض الإبادة الجماعية والهمجية اللاإنسانية التي يمارسها نتنياهو".

وتابع: "أنا لست معاديا للسامية ولا عدوا للإنسانية. إذا ماتت غزة، تموت الإنسانية أيضا".

يذكر أن كولومبيا أعلنت رسميا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب استمرار هجماتها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة تسببت بسقوط عشرات الآلاف من الضحايا غالبيتهم من الأطفال والنساء، وخلفت دمارا وخرابا واسعين وكوارث صحية وبيئية وأزمات إنسانية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية.