 النيابة العامة تحقق في حادث الكريمات المروع.. وتعلن: جاري استجواب سائق السيارة النقل - بوابة الشروق
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النيابة العامة تحقق في حادث الكريمات المروع.. وتعلن: جاري استجواب سائق السيارة النقل

محمد فرج
نشر في: السبت 6 مارس 2021 - 1:40 ص | آخر تحديث: السبت 6 مارس 2021 - 1:41 ص

أعلنت النيابة العامة أنها تباشر التحقيقات في حادث وفاة ثمانية عشر وإصابة خمسة آخرين، إثر حادث مروري بطريق الكريمات.

وذكرت النيابة أن فريقا من النيابة العامة انتقل في غضون الثامنة والنصف مساء يوم الجمعة الموافق الخامس من شهر مارس الجاري؛ لمعاينة مسرح حادث صَدْم سيارةِ نقلٍ حافلةً ميكروباص بطريق الكريمات اتجاه القاهرة الصعيد، مشيرة إلى أنه تبيَّن وفاة ثمانية عشر وإصابة خمسة من جرَّاء الحادث،.

وأضافت أن فريقا آخر انتقل إلى مستشفيات العياط وأطفيح وبني سويف لمناظرة جثامين المتوفين وسؤال المصابين، وقد ضُبط سائق سيارة النقل وجارٍ استجوابه واستكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وكيفية وقوعه.

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