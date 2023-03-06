قومي المرأة يحتفي بسيدة حصلت على الماجستير في سن الـ 80

احتفى المركز القومي للمرأة بالسيدة المصرية آمال اسماعيل، صاحبة رسالة الماجستير في عُمر الـ 80 عاما.

وذكر المركز القومي للمرأة، في بيان، أن السيدة آمال اسماعيل تركت المدرسة وعمرها لا يتجاوز الـ12 عاما؛ لتحقق رغبة أسرتها فى الزواج.

ولكنها قررت أن تتشبث بحلمها وتكمل تعليمها الأساسي، فحصلت على الشهادة الإعدادية فى الـ38 من عمرها، حتى منعتها إصابتها بمرض السرطان من المواصلة.

وعند بلوغها عمر الـ68 عاما قررت مواصلة تعليمها الثانوي، وبعد ثلاث سنوات من التفوق والتميز تخرجت والتحقت بكلية الآداب قسم الاجتماع جامعة المنصورة.

لم يقف طموحها عند هذا الحد، بل قررت السيدة آمال أن تدرس الماجستير في الـ 80 من عمرها، لتثبت للجميع أن لا شيء مستحيل بالإرادة والعزيمة والأمل.

ومازالت تأمل في استكمال رحلتها حتى الدكتوراه.