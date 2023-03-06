المصري يهزم طلائع الجيش في الدوري الممتاز

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزًا ثمينًا على نظيره طلائع الجيش بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات مسابقة الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز.

وسيطر لاعبو المصري على مجريات اللعب في معظم فترات الشوط الأول، ولكن دون خطورة تُذكر على مرمى طلائع الجيش، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب عبد القادر يحيى في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 62، ليقود المصري لتحقيق انتصار على الطلائع في الدوري الممتاز.

وبتلك النتيجة، رفع فريق المصري رصيده للنقطة 28 في المركز السابع، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 17 في المركز الرابع عشر.