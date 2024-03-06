إيلون ماسك يحسم موقفه من التبرع بأموال لأي من مرشحي الرئاسة الأمريكية

قال إيلون ماسك، إنه لن يتبرع بأموال للمرشح المحتمل للحزب الجمهوري دونالد ترامب أو الرئيس جو بايدن، الأمر الذي يقلل من هذه التوقعات بعد اجتماع مع ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ماسك قوله في منشور على موقع "اكس" اليوم الأربعاء: "لكي أكون واضحا تماما، لن أتبرع بأموال لأي من المرشحين لانتخابات الرئاسة الأمريكية". ولم يذكر ماسك المرشحين ترامب أو بايدن بالاسم.

ولم تستبعد تصريحات ماسك أية تبرعات إلى لجنة عمل سياسية أو قضايا سياسية أخرى.

ويعد هذا الإعلان بمثابة ضربة لترامب الذي يواجه نقصا كبيرا في السيولة مع توجهه لخوض الانتخابات مجددا ضد بايدن. وكانت نيكي هيلي آخر منافسة لترامب في الحزب الجمهوري قد انسحبت اليوم الأربعاء ليتأكد ترشيح الحزب للرئيس السابق ترامب.

يذكر أن ماسك، الذي تبلغ ثروته 192 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، هو الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية.

وقد قابل ماسك ترامب يوم الأحد الماضي مع تطلع المرشح الجمهوري إلى جذب المتبرعين لحملته.

ويقل صندوق حملة ترامب بكثير عن صندوق حملة بايدن، حيث بدأ في فبراير بـ 4ر30 مليون دولار، مقارنة بـ 130 مليون دولار للرئيس، وفقا لملفات اتحادية. وقد تسببت القضايا التي يواجهها ترامب في استنزاف أموال حملته.