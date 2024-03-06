أمين الجامعة العربية يوجه رسالة لقادة الاحتلال: أوهامكم لن تتحقق مهما أمعنتم في القتل

توجه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، برسالة إلى دولة الاحتلال وقادتها، قائلًا: «كل يوم تمارسون فيه الإجرام في غزة يبعدكم سنوات عن التعايش والسلام في تلك المنطقة».

وأضاف خلال أعمال الدورة العادية 161 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، مساء الأربعاء: «ستسكت المدافع في يوم قريب حتمًا، لكن الغضب الذي زرعتموه في الصدور لن يزول، وبذور الكراهية التي نشرتموها في الأرض لن تنبت سوى الكراهية والرفض في المستقبل».

وأكمل: «أوهامكم لن تتحقق مهما أمعنتم في القتل، فالفلسطينيون باقون على الأرض، والتهجير القسري مرفوض فلسطينيًا وعربيًا وعالميًا، لن يكون هناك فلسطيني يوافق على الخروج من أرضه قسرا أو رغبة».

وحيّا الجهود التي تبذلها دول المجلس وغيرها من أجل إدخال المساعدات وفق آلية مستدامة وسريعة وناجزة إلى القطاع، بما يسهم في إنقاذ الأرواح، منوهًا في الوقت نفسه، أن تلك الأمور لن تنهي المأساة التاريخية التي يشهدها قطاع غزة.

وأكد أن «الحل الوحيد هو تحقيق وقف فوري مستدام لإطلاق النار»، مختتمًا: «تلك نقطة البداية التي يمكن البناء عليها والانطلاق منها لمعالجة الوضع الكارثي في غزة، واستعادة القدرة على تنفيذ حل الدولتين».

وانطلقت منذ قليل أعمال الدورة العادية 161 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، وبرئاسة وزير الخارجية في الجمهورية العربية الإسلامية الموريتانية محمد سالم ولد مرزوك، وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.