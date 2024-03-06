الأمم المتحدة: يجب التحقيق بمشاهد كشف ملابس داخلية لنساء في غزة

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دعت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إلى التحقيق في محتوى مقاطع فيديو صورها جنود إسرائيليون يكشفون فيها ملابس داخلية لنساء في قطاع غزة الفلسطيني.

جاء ذلك في معرض رد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، وفقا لوكالة الأناضول.

وقال دوجاريك، إنه شاهد بعض هذه الفيديوهات.وأضاف أن هذه الفيديوهات مزعجة للغاية، وأنه ينبغي التحقيق فيها.

وفيما يتعلق بموافقة إسرائيل على بناء 3500 مسكن جديد غير قانوني في الضفة الغربية المحتلة، أشار دوجاريك، إلى أن موقف الأمم المتحدة بشأن بناء المستوطنات لم يتغير.

وأوضح أن المستوطنات التي تبنيها إسرائيل "غير قانونية بموجب القانون الدولي".

وذكر دوجاريك، أن المستوطنات تقوض أيضًا خيار حل الدولتين.