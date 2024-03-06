زعيم كوريا الشمالية يرسل جرارات إلى إقليم يانج جانج لتعزيز إنتاج المحاصيل

أرسل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون جرارات زراعية إلى إقليم يانج جانج في شمال شرق كوريا الشمالية، في خطوة واضحة لتعزيز إنتاج المحاصيل وسط نقص مزمن في الغذاء، حسبما ذكرت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء صباح اليوم الأربعاء.

وأضافت يونهاب أن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية التي تناولت الخبر لم تكشف عن عدد الجرارات المرسلة، مشيرة فقط إلى أن حفلا أقيم في مدينة هيهسان يوم الاثنين بمناسبة تسليم الجرارات الزراعية الفعالة، التي تم إرسالها إلى المدن والبلدات في الإقليم.

وقالت الوكالة إن المسؤولين الذين حضروا الحفل، تعهدوا بزيادة حاسمة في إنتاجية الهكتار من أجل تحقيق هدف إنتاج الحبوب هذا العام دون فشل.

ويأتي التقرير في الوقت الذي أكد فيه الزعيم كيم أهمية تطوير المناطق المتخلفة، قائلا إن الاقتصاد الإقليمي الشامل في وضع حرج، ووصف عدم توفير ضروريات المعيشة الأساسية في المناطق الإقليمية بأنه يمثل قضية سياسية خطيرة.

وركزت كوريا الشمالية أيضا على تعزيز إنتاج الحبوب وسط نقص الغذاء المزمن الذي أدى إلى حالات وفاة بسبب الجوع في بعض المناطق، بحسب يونهاب.

يذكر أن إقليم يانج جانج، المتاخم للصين، ينتج حبوبا أقل مقارنة بالمناطق الأخرى بسبب تضاريسه الجبلية ومساحة أراضيه الزراعية الصغيرة نسبيا.