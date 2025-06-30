أمير قطر وملك إسبانيا يبحثان تعزيز العلاقات ومستجدات إقليمية ودولية

بحث أمير قطر تميم بن حمد، وملك إسبانيا فيليب السادس، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مستجدات إقليمية ودولية.

جاء ذلك خلال لقاء في القصر الملكي بمدينة إشبيلية جنوب إسبانيا مساء الأحد، وفق بيان للديوان الأميري القطري.

وعُقد اللقاء، على هامش حفل عشاء أُقيم على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في المؤتمر الدولي الرابع؛ لتمويل التنمية الذي تنظمه الأمم المتحدة في إشبيلية.

وفي اللقاء، رحب ملك إسبانيا، بأمير قطر وشكره على تلبية الدعوة، معتبرا أن ذلك يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لدعم التنمية.

وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات مع قطر في ضوء الاتفاقيات ومذكرات التعاون الموقعة بين البلدين، مؤكدا أهمية دعم الاستثمارات الثنائية المشتركة من خلال الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ومن جهته، أكد الأمير تميم، حرص قطر على توطيد العلاقات بين البلدين، ودفعها إلى مستوى أكثر تقدما، في جميع مجالات التعاون القائمة، لا سيما في المجال الثقافي والتعليمي والأمني، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، وفق البيان.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أبرز موضوعات جدول أعمال المؤتمر، لا سيما سبل تفعيل التعاون الدولي لدعم التنمية وتمويلها، وبحث أوجه تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حسب البيان.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 70 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب قادة مؤسسات مالية دولية ومؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات خيرية، والقطاع الخاص، بمن فيهم ممثلون عن قطاعات الطاقة، وأنظمة الغذاء، والصناعات الرقمية، وفق الأمم المتحدة.

وفي سياق آخر، جدد ملك إسبانيا، تضامن بلاده مع قطر وإدانتها الشديدة للهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية (الأمريكية) بقطر في 22 يونيو، ردا على قصف الولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية.

وأشاد الملك، بدور الأمير تميم في تيسير التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل في 24 يونيو الجاري.

وفي 13 يونيو، شنت إسرائيل، بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وخلف مئات القتلى والجرحى.

وردت إيران، باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، ما سبب دمارا عشرات القتلى وآلاف المصابين.