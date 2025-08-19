مجموعة كونتكت المالية تحقق نتائج أعمال قوية خلال النصف الأول من عام 2025

أعلنت اليوم شركة كونتكت المالية القابضة (CNFN.CA)، الشركة الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، عن نتائج أعمالها المجمعة للنصف الأول من عام 2025، وحققت الشركة خلال هذه الفترة دخلًا تشغيليًا مجمعًا بلغ 1.1 مليار جنيه مصري، مسجلةً نموًا بنسبة 24% على أساس سنوي، مدفوعًا بالأداء التشغيلي القوي لقطاع التمويل، كما سجل صافي الربح المعُدل 163.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة، حيث تمكنت الشركة من تعزيز كفاءتها التشغيلية، ما ساهم في الحفاظ على جودة وتنوع المحفظة التمويلية، وتؤكد هذه النتائج التزام كونتكت بتلبية احتياجات السوق المتنامية من خلال تقديم حلول تمويلية وتأمينية مبتكرة.

وتعليقًا على هذه النتائج، أكدت الإدارة أن كونتكت تواصل تعزيز مكانتها كمجموعة رائدة في الخدمات المالية غير المصرفية بالسوق المصري، وهو ما انعكس بوضوح على الأداء التشغيلي القوي خلال النصف الأول من عام 2025، مؤكّدًا مرونة نموذج أعمالها ومكانتها الموثوقة لدى عملائها. وقد شكّل منتج التمويل الاستهلاكي العامل الأبرز في نمو حجم التمويلات الجديدة، مسجلًا زيادة لافتة بنسبة 46% على أساس سنوي، مدعومًا بالتوسع في قاعدة العملاء الجدد وتحسن البيئة التشغيلية، كما أعربت الإدارة عن تفاؤلها بالمرحلة المقبلة، التي تمثل انطلاقة جديدة ضمن مسار استراتيجية النمو، والتي تركز على تقديم تجربة أكثر شمولًا وتطورًا للعملاء من خلال باقة متكاملة من الحلول التمويلية والتأمينية، وأشارت إلى أن هذه الاستراتيجية تقوم على رؤية واضحة للتحول الرقمي، بما يعزز كفاءة العمليات ويدعم نمو الأعمال، وأوضحت الإدارة أن على رأس أولوياتها خلال العام المقبل مواصلة توسيع وتعزيز القدرات الرقمية للمجموعة، بما يرسخ ريادة الشركة في السوق.

وعلى صعيد قطاع التمويل، واصلت الشركة تحقيق أداء قوي، إذ ارتفع الدخل التشغيلي للقطاع بنسبة 31% على أساس سنوي ليسجل 983 مليون جنيه مصري، مدفوعًا بالتركيز على المنتجات الأكثر ربحية، وهو ما عزز أداء القطاع وانعكس في نمو حجم التمويلات الجديدة بقطاعات تمويل الشاحنات والتمويل العقاري ورأس المال العامل. كما تجلّى هذا الأداء الإيجابي بوضوح في الربع الثاني من عام 2025، حيث ارتفع الدخل التشغيلي للقطاع إلى 611 مليون جنيه مصري، محققًا نموًا ملحوظًا بنسبة 44% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.

كما واصل قطاع التأمين أداءه المتميز خلال النصف الأول من عام 2025، حيث قفزت إيرادات نشاط التأمين بمعدل سنوي قدره 61% لتسجل 1.3 مليار جنيه مصري، فيما ارتفع إجمالي الأقساط التأمينية بنسبة 55% ليصل إلى 1.9 مليار جنيه مصري، وجاء هذا النمو مدفوعًا بالأداء القوي لكل من ثروة حياة التي حققت ارتفاعًا في إجمالي الأقساط بنسبة 59% مسجلة 1.2 مليار جنيه، وثروة للتأمين التي سجلت نموًا بنسبة 48% لتصل أقساطها إلى 698.6 مليون جنيه. وقد انعكست هذه النتائج على أداء الربع الثاني من عام 2025، إذ بلغ إجمالي الأقساط التأمينية 812 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 56% على أساس سنوي، بينما صعدت إيرادات القطاع بنسبة 52% لتبلغ 708 مليون جنيه مصري، وهو ما يعكس متانة القطاع وقدرته على تحقيق نمو مستدام ضمن بيئة تشغيلية أكثر استقرارًا.

وعلى صعيد التحول الرقمي، واصل تطبيق "كونتكت ناو"، باعتباره أول منصة مالية رقمية متكاملة في السوق المصري، تحقيق نمو متسارع خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للمعاملات المنفذة عبر التطبيق بنسبة 20% على أساس سنوي، فيما بلغ عدد التسجيلات منذ إطلاق التطبيق 1.04 مليون عملية تسجيل، ويعود هذا الزخم إلى سلسلة من التحديثات الجوهرية التي استهدفت تعزيز تجربة المستخدم وتلبية احتياجاته بكفاءة وسرعة أكبر. وفي إطار إستراتيجيتها لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، تعمل كونتكت على إتاحة جميع خدماتها التمويلية والتأمينية بشكل متكامل عبر التطبيق. وقد تُوجت هذه الجهود مؤخرًا بحصول المجموعة على رخصة التكنولوجيا المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية لتقديم خدمات التمويل الاستهلاكي الرقمية الكاملة عبر تطبيق كونتكت ناو، في خطوة تُعزز مكانة المجموعة كرائد في التحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي.