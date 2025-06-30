السيسي يستقبل المشير خليفة حفتر لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا وتعزيز التعاون المشترك

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين، المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، وذلك بحضور كل من الفريق خالد حفتر، رئيس أركان القوات الأمنية، والفريق صدام حفتر، رئيس أركان القوات البرية، واللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن اللقاء أكد خصوصية العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين مصر وليبيا، حيث شدد الرئيس على أن استقرار ليبيا يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأوضح أن مصر تبذل أقصى جهودها، بالتنسيق مع الأطراف الليبية والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، من أجل دعم الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على وحدتها وسيادتها، واستعادة مسار التنمية فيها، مؤكداً دعم مصر الكامل لكافة المبادرات التي تستهدف تحقيق تلك الأهداف.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب عن حرص مصر على الحفاظ على وحدة وتماسك مؤسسات الدولة الليبية، مشددًا على أهمية تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف الليبية لوضع خارطة طريق سياسية شاملة تفتح المجال لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.

كما أكد ضرورة التصدي لكافة أشكال التدخلات الخارجية، والعمل على إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس عبر عن تقدير مصر للدور الوطني الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب، وما حققه من نجاحات في القضاء على التنظيمات الإرهابية في شرق ليبيا.

من جانبه، أعرب المشير خليفة حفتر عن بالغ تقديره للدور المحوري الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس في دعم استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، مشيدًا بالجهود المصرية المستمرة في مساندة الشعب الليبي منذ اندلاع الأزمة، وذلك في إطار العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين. كما ثمن المشير حفتر مساهمة مصر الفاعلة في نقل تجربتها التنموية إلى ليبيا، والاستفادة من خبرات الشركات المصرية الرائدة، مؤكدًا استمرار العمل على تجاوز التحديات الراهنة بما يحقق تطلعات الشعب الليبي نحو مستقبل مستقر ومزدهر.