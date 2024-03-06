تراجع أرباح وإيرادات دويتشه بوست خلال الربع الأخير

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أعلنت شركة خدمات البريد واللوجيستيات الألمانية دويتشه بوست (دي.إتش.إل جروب) اليوم الأربعاء تراجع صافي أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 5ر26% سنويا إلى 981 مليون يورو مقابل 34ر1 مليار يورو خلال الربع الأخير من 2022.

وبلغت الأرباح الأساسية للسهم الواحد خلال الربع الأخير 83ر0 يورو بانخفاض نسبته 2ر25% عن العام السابق حيث كانت 11ر1 يورو للسهم.

كما تراجعت أرباح تشغيل الشركة قبل حساب الضرائب والفوائد بنسبة 6ر14% سنويا إلى 64ر1 مليار يورو مقابل 92ر1 مليار يورو خلال الربع الأخير من 2022.

وذكرت الشركة الألمانية أن إيراداتها ربع السنوية تراجعت بنسبة 2ر10% سنويا إلى 35ر21 مليار يورو مقابل 78ر23 مليار يورو في الربع الأخير من العام قبل الماضي.

في الوقت نفسه قالت الشركة إن مجلسى الإدارة والإشراف يعتزمان اقتراح صرف توزيعات نقدية بمعدل 85ر1 يورو للسهم الواحد عن العام الماضي ككل وهو نفس مستوى التوزيعات في العام السابق. وسيصوت المساهمون على الاقتراح خلال جمعيتهم العمومية المقررة يوم 3 مايو المقبل.

كما أعلنت الشركة تمديد برنامج إعادة شراء الأسهم المستمر في العام الحالي إلى 2025 مع زيادة قيمته بمقدار مليار يورو لتصل إلى 4 مليارات يورو.

وبالنسبة لتوقعات نتائج العام المالي الحالي قالت دي.إتش.إل جروب إنها تتوقع أرباح تشغيل تتراوح بين 6 و6ر6 مليار يورو مقابل 3ر6 مليار يورو خلال العام الماضي.