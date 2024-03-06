التعاون الإسلامي تدين استخدام واشنطن حق النقض لعرقلة قرارات مجلس الأمن في غزة

أدان وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والبالغ عددهم 57 دولة، عقب اجتماعهم في جدة غربي السعودية الليلة الماضية "الاستخدام المتكرر لحق النقض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لعرقلة مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته لوقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، مؤكدين "أهمية تشكيل آلية عملية وفعالة لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين".

ودعا وزراء خارجية التعاون الإسلامي في بيان لهم مساء الثلاثاء "الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسئولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشريف، من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأدان المجلس الوزاري الإسلامي "رفض كل الخطط والسياسات التي تضعها أو تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي تقوم على أساس مواصلة وتوسيع استعمار إسرائيل للأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك وحدتها الجغرافية وتحويلها إلى معازل وتهجير أهلها وعزل قطاع غزة عن باقي الأرض الفلسطينية المحتلة".

كما ندد المجلس "بجريمة الإخفاء القسري التي ترتكبها قوات الاحتلال منذ بداية العدوان الحالي في حق آلاف المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وبالتحديد في قطاع غزة، بمن فيهم نساء وأطفال وشيوخ، علاوة على الإعدام والتنكيل والقمع والتعذيب والمعاملة المهينة والحاطة من الكرامة التي يتعرضون لها".