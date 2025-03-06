 عقب صلاة التراويح.. الأوقاف تعقد الملتقى الأول لذوي القدرات الخاصة بمسجد السيدة زينب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عقب صلاة التراويح.. الأوقاف تعقد الملتقى الأول لذوي القدرات الخاصة بمسجد السيدة زينب

فهد أبو الفضل
نشر في: الخميس 6 مارس 2025 - 12:08 م | آخر تحديث: الخميس 6 مارس 2025 - 12:08 م

أعلنت وزارة الأوقاف عن عقد الملتقى الأول لذوي القدرات الخاصة، بعنوان: "أهمية الدعم الأسري لذوي الهمم وأثره في تشكيل قدراتهم النفسية والاجتماعية"، مساء اليوم، بعد صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتمكين أصحاب القدرات الخاصة، وتأهيلهم علميًّا ودعويًّا، بما يعزّز من مشاركتهم الفعّالة في نشر القيم الإسلامية السمحة وتعزيز خطاب الوسطية والاعتدال.

ويحاضر في الملتقى الدكتور جمال شفيق، أستاذ العلاج النفسي بجامعة عين شمس، أمين لجنة الطفولة بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور حسن مدني، رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق.

وعلى هامش الملتقى تقوم فرقة الإنشاد "نوابغ مصر" بإلقاء بعض الابتهالات والأناشيد الدينية.

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