وزير الأوقاف يبحث مع سفيرة النيجر التعاون الديني والثقافي بين البلدين

بحث الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والسفيرة نانا عائشة آنديا، سفيرة جمهورية النيجر بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون الديني والثقافي بين البلدين، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال اللقاء، أعرب وزير الأوقاف عن تقديره للعلاقات المتميزة بين مصر والنيجر، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز التعاون مع النيجر في المجالات الدينية والثقافية.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان آليات نقل التجربة المصرية في نشر الفكر الوسطي ومكافحة التطرف.

من جانبها أعربت السفيرة عن تقديرها وإعجابها ببرنامج «شموس أزهرية في سماء العالم»، الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ وتباحثت مع الوزير في شئون الطلاب النيجريين في مصر وسبل التوسع في التعاون العلمي والديني والتدريبي بين البلدين. كما أعربت السفيرة عن تقديرها الكامل لمصر -قيادةً وأزهرًا وشعبًا- لما تبديه من اهتمام قوي بإفريقيا عمومًا وبالنيجر خصوصًا.

وأعربت عن أملها في الارتقاء بمستويات التعاون إلى مستويات أرحب، وعن تضامنها وتضامن بلادها القوي مع موقف مصر الشريف ومساعيها الصادقة نحو إحلال السلام والاستقرار في عموم المنطقة، خصوصًا في القضية الفلسطينية؛ موكدةً تأييد بلادها لموقف مصر والدول العربية الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.