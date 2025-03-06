سلفاكير: جنوب السودان لن تعود للحرب مرة أخرى

أعلن رئيس جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، أن بلاده لن تعود إلى الحرب مرة أخرى، وذلك بعد سلسلة من الاعتقالات لمسؤولين بينهم وزير النفط وآخرون في الجيش متحالفون مع منافسه ونائبه ريك مشار.

وقال متحدث باسم حكومة جنوب السودان في تصريحات صحفية اليوم ، إن "الرئيس سلفا كير أعلن أن بلاده لن تعود إلى الحرب"، وذلك في أول تعليق له على اعتقالات عدد من خصومه.

وكان متحدث باسم ريك مشار النائب الأول لرئيس جنوب السودان قد صرح أمس الأربعاء، بأن قوات الأمن اعتقلت وزير النفط بووت كانغ تشول، وعددا من القادة العسكريين الكبار المتحالفين مع مشار، مما يهدد اتفاق السلام الذي أنهى حربا أهلية استمرت خمس سنوات.

ووصف المتحدث عن رياك مشار اعتقال نائب قائد الجيش بأنه "انتهاك مباشر" لاتفاق تقاسم السلطة الموقع عام 2018 بين مشار وسلفاكير، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات قد تعرض الاتفاق بأكمله للخطر.

وقال مشار، إن عزل العديد من حلفائه من مناصب في الحكومة هدد اتفاق سلام 2018 بينه وبين كير الذي أنهى حربا أهلية استمرت لخمس سنوات قتل فيها أكثر من 400 ألف شخص.

كانت صحف سودانية نقلت وقوع إطلاق نار كثيف ليل الخميس الماضي نتيجة لسوء تفاهم بين حراسه ووحدة حماية الرئيس.



