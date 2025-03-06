تمكن مركز شرطة السقيلبية في محافظة حماة السورية يوم الأربعاء، من القبض على مرتكب "مجزرة" بلدة حيالين في ريف حماة بعد 72 ساعة من ارتكاب جريمته.

ونشرت وسائل الإعلام الرسمية صورا تظهر القبض على الجاني الذي قتل عددا من المصلين أمام أحد المساجد في بلدة حيالين.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مساء يوم الاثنين، حيث شنّ الجاني هجوما على مصلين أمام مسجد في قرية حيالين بريف حماة، قبيل أداء صلاة التراويح، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة.



وأفادت محافظة حماة بأن المهاجمين لاذوا بالفرار على متن دراجة نارية بعد تنفيذ الهجوم، في حين سارعت قوى الأمن الداخلي والشرطة إلى مكان الحادث، برفقة فرق الدفاع المدني، لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن هوية المنفذين.

ومن جهتها، توجهت فرق الأمن الداخلي على الفور إلى قرية حيالين بعد تلقي بلاغات عن الهجوم.

هذا وأشارت مصادر محلية إلى أن عملية القتل ناجمة عن ثأر وخلافات عشائرية قديمة.