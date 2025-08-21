العثور على جثتين بعد سقوط سيارة في نهر بالقرب من سيدني وسط أمطار قياسية

قالت الشرطة في ولاية نيو ساوث ويلز بشرق أستراليا، اليوم الخميس، إنها عثرت على جثتين خلال البحث عن رجلين بعدما سقطت سيارة في نهر بينما مازالت البلاد تواجه هطول معدلات قياسية من الأمطار.

وأضافت الشرطة، أنه تردد أن السيارة دخلت في نهر ماكدونالد بالقرب من بلدة وايزمانز فيري الواقعة في شمال سيدني في وقت متأخر من أمس الأربعاء، بينما كان 3 رجال على متنها.

وخرج أحد راكبي السيارة ويبلغ 24 عاما من العمر، منها ووصل إلى ضفة النهر بينما تردد أنه لم يتسن العثور على الرجلين الآخرين اللذين كانا في السيارة.

وبعد نحو 12 ساعة لاحقة، قالت الشرطة: "حدد غواصو شرطة نيو ساوث ويلز موقع سيارة في المياه القريبة، وأسفر المزيد من البحث، عن تحديد غواصي الشرطة موقع جثتين في المياه".

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية (أيه بي سي) في وقت سابق من الأسبوع الجاري بأن هذا أكثر شهر أغسطس يشهد هطول الأمطار خلال 27 عاما على الأقل في سيدني، وذلك نقلا عن بيانات من مرصد سيدني.

وسجل المرصد هطول معدل قياسي من الأمطار بلغ 82.4 سنتيمتر خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية حتى صباح اليوم الخميس وحده.

وبحسب مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي، يبلغ متوسط الأمطار في المدينة 80.2 سنتيمتر خلال شهر أغسطس بالكامل.