مصادر للتلفزيون العربي: السلطات المصرية تجري عمليات متواصلة لإعادة تأهيل معبر رفح استعدادا لفتحه

أفادت مصادر لـ"التلفزيون العربي"، بأن السلطات المصرية تجري عمليات متواصلة لإعادة تأهيل معبر رفح استعدادا لفتحه، موضحة أن الاتصالات جارية مع السلطات الصحية في غزة لإعداد قوائم بالحالات الخطرة التي ستعبر معبر رفح.

وأشارت المصادر إلى تخصيص مستشفيات في سيناء والقاهرة لاستقبال الجرحى الفلسطينيين الأسبوع المقبل.

وأكدت المصادر أن فرقا مصرية تعمل داخل قطاع غزة للمساعدة في تحديد مواقع جثامين المحتجزين الإسرائيليين واستخراجها، كما يجري فريق فني إسرائيلي، مشاورات مع مسئولين مصريين لحل أزمة جثامين المحتجزين الإسرائيليين.

وعقدت قمة عالمية، مساء الاثنين، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في مركز المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، وشهدت القمة توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، في غزة.

وجاءت قمة شرم الشيخ بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ الساعة 12:00 ظهر الجمعة بتوقيت القدس (09:00 ت.غ)، بعد أن أقرته حكومة تل أبيب فجر اليوم ذاته.