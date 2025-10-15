ثلاث عائلات إسرائيلية تؤكد التعرف على 3 رفات أسرى

تعرفت 3 عائلات إسرائيلية على هوية ثلاثة رفات لأسرى إسرائيليين من بين الرفات الأربعة، الذين أعادتهم حركة حماس، مساء الثلاثاء في غزة، وذلك بعد تأكيد صادر عن المعهد الوطني للطب الشرعي.

وكتبت عائلة أورييل باروخ، البالغ 35 عاما والذي كان يقيم في القدس، وتم احتجازه في السابع من أكتوبر 2023 تقول "ببالغ الحزن والألم، نعلن عن عودة جثمان عزيزنا أورييل باروخ من قطاع غزة بعد عامين طويلين من الدعاء والأمل والإيمان"، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

كما أعلن أقارب تمير نمرودي وإيتان ليفي عودة جثمانيهما إلى إسرائيل.

وكان إيتان ليفي، وهو سائق سيارة أجرة يبلغ 53 عاما، قد قُتل بعد أن أوصل صديقة له إلى كيبوتس بئيري صبيحة هجوم حماس.

أما تمير نمرودي، وهو جندي يبلغ 18 عاما، فقد احتجزته حماس في قاعدة عسكرية على حدود غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية أن إحدى الجثث الأربع التي تم تسليمها من غزة ليست لشخص إسرائيلي، مشيرة إلى أن تل أبيب تتواصل مع الوسطاء وتدرس كيفية الرد.

وأضافت القناة 12 الإسرائيلية أنه "يجري التحقق من احتمال أن إحدى جثث الرهائن الأربعة التي تم تسليمها لا تعود لرهينة إسرائيلي".