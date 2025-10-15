 مقتل 3 أشخاص وإصابة 14 في هجمات روسية بمنطقة خيرسون - بوابة الشروق
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 11:01 ص القاهرة
مقتل 3 أشخاص وإصابة 14 في هجمات روسية بمنطقة خيرسون

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 15 أكتوبر 2025 - 10:42 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 أكتوبر 2025 - 10:42 ص

أسفرت الهجمات التي شنتها القوات الروسية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 14 آخرين.

ونقل موقع "أوكرينفورم" النبأ اليوم الأربعاء، عن أوليكساندر بروكودين، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لخيرسون، عبر منصة "تليجرام".

وكتب بروكودين: "لقد قام العدو بشن غارات بطائرات مسيرة، وأخرى جوية، وقصف مدفعي استهدف خيرسون، بالإضافة إلى العديد من التجمعات السكنية في المنطقة".

وأسفرت الهجمات عن تضرر ما مجموعه ثمانية مبان سكنية، و29 منزلا خاصا، بالإضافة إلى مبان إدارية، ومركز صحي، ومرائب للسيارات، وجرار زراعي، وعدد من السيارات والشاحنات المدنية.

وأعلن بروكودين مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 14 آخرين، بينهم طفل في الهجمات.

