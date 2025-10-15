 مصدر أمني إسرائيلي: إحدى الجثث التي سلمتها حماس أمس لا تنتمي للرهائن بل هي لفلسطيني من غزة - بوابة الشروق
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 10:35 ص القاهرة
مصدر أمني إسرائيلي: إحدى الجثث التي سلمتها حماس أمس لا تنتمي للرهائن بل هي لفلسطيني من غزة

تل أبيب - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 15 أكتوبر 2025 - 10:14 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 أكتوبر 2025 - 10:14 ص

قال مصدر أمني لوسائل إعلام عبرية إن إحدى الجثث التي أعادتها حماس أمس الثلاثاء، لا تنتمي لأي من الرهائن الذين كانت تحتحزهم حماس، بل هي لفلسطيني من غزة.

وتم التعرف على الجثث الثلاث الأخرى التي أعادتها حماس وهي تمير نمرودي وإيتان ليفي وأورييل باروخ، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأربعاء.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن أمس الثلاثاء أن الصليب الأحمر سلم إليه أربعة توابيت تحتوي على رفات رهائن متوفين.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، نقلا عن دبلوماسي ومصدر مطلع، أن حركة حماس أبلغت الوسطاء بنيتها تسليم جثامين 4 رهائن إسرائيليين آخرين اليوم الأربعاء.

وبذلك سيرتفع عدد جثامين الرهائن الذين تم تسليمهم إلى إسرائيل إلى 12.

