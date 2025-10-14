انطلاق سفينة تركية تحمل 900 طن من المساعدات الغذائية لأجل غزة

- السفينة انطلقت من ميناء مرسين جنوبي تركيا، باتجاه ميناء العريش

- تعد هذه السفينة الـ17 من "سفن الخير" التركية المحملة بمساعدات إلى غزة

انطلقت من ميناء مرسين جنوبي تركيا، الثلاثاء، السفينة الـ17 من "سفن الخير" التركية، محملة بـ900 طن من المساعدات الغذائية لأجل الفلسطينيين بقطاع غزة.

وتتواصل الأنشطة الإنسانية إلى غزة بوتيرة متسارعة بريادة تركيا، عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع حيّز التنفيذ، في 10 أكتوبر 2025.

وفي هذا الإطار، أُعدّت السفينة بالتنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) وبمساهمة 17 منظمة مجتمع مدني، وتحمل على متنها نحو 900 طن من المواد الغذائية.

وتشمل المساعدات مواد غذائية أساسية، ومعلبات، وحليباً للأطفال.

وشارك وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا في مراسم توديع السفينة في ميناء مرسين.

وقال يرلي قايا: "تنطلق اليوم "سفينة الخير" نحو غزة محمّلة بـ900 طن مواد غذائية ومعلبات وحليب أطفال".

وأضاف: "منذ اللحظة الأولى للاحتلال وقفنا في الجانب الصحيح من التاريخ، ووقفنا شامخين إلى جانب إخواننا في غزة. في تقاليد دولتنا، الموقف واضح: نحن مع المظلوم وضد الظالم".

وأشار إلى أن السفينة التي تحمل اسم "أكدنيز" ستتجه إلى ميناء العريش المصري تمهيدا لإيصال المساعدات إلى غزة.

وبعد كلمة الوزير والدعاء الذي تُلي في المراسم، أبحرت السفينة متجهة إلى ميناء العريش المصري، أقرب نقطة إلى قطاع غزة.

وفي 9 أكتوبر الجاري، أعلن ترامب توصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 ولعامين إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و869 شهيدا، و170 ألفا و105 جرحى، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.



