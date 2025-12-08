وزير الخارجية الألماني يؤكد أهمية التجارة العادلة في بكين

بدأ وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول زيارته إلى الصين اليوم الاثنين، مؤكدا على أهمية التجارة العادلة والقائمة على القواعد.

وقال خلال محادثات مع وزير التجارة الصيني وانج وينتاو في بكين إن منظمة التجارة العالمية بحاجة إلى تطوير حلول مستدامة في هذا السياق.

وتابع فاديفول إن الصين هي أهم شريك تجاري لألمانيا، وإن برلين تريد الحفاظ على هذه الشراكة وتوسيعها.

وأضاف وزير الخارجية إن الهدف هو تحديد "أين يمكننا تعزيز علاقاتنا الاقتصادية، وأيضاً تحديد العقبات القائمة". وقال إن ألمانيا ليست من مؤيدي الحمائية. وأضاف: "نحن نؤيد التجارة العالمية الحرة. ونؤيد إزالة الحواجز التجارية".

وأضاف فاديفول أن الحكومة الألمانية تعتقد أيضا أنه من المهم "أن نبقي نصب أعيينا ضمان أن التأثير الحكومي غير المباشر لا يؤدي إلى اختلالات تنافسية".

وتأتي رحلة فاديفول بعد ستة أسابيع من اضطراره لتأجيل زيارته الأصلية عندما لم تؤكد بكين ما يكفي من الاجتماعات مع القادة الرئيسيين وسط التوترات بشأن تايوان.

وخلال محادثاته مع وزير الخارجية الصيني وانج يي ووانج وينتاو، كان من المتوقع أن يتناول فاديفول القيود الصينية على صادرات المعادن النادرة، والتي جعلت الحياة صعبة بالنسبة للشركات الأوروبية التي تعتمد على هذه الموارد لتصنيع المحركات وأجهزة الاستشعار والتوربينات.

كما يعتزم كبير الدبلوماسيين الألمان إثارة موضوع دعم الصين لروسيا وسط الحرب المستمرة في أوكرانيا. ويتهم الغرب الصين بدعم المجهود الحربي الروسي، بما في ذلك عن طريق شراء النفط الروسي، بينما تصر هي على أنها محايدة.

ومن المقرر أيضا أن يجري استقبال فاديفول في بكين من قبل نائب الرئيس هان تشنج والدبلوماسي ليو هاي شينج، رئيس القسم الدولي في الحزب الشيوعي الصيني.

وكان فاديفول قد خطط في الأصل للقيام بأول زيارة له إلى الصين يومي 27 و 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. إلا أنه ألغى خططه في 24 أكتوبر/تشرين الأول، موضحا أن بكين لم تؤكد أي مواعيد أخرى بخلاف الاجتماع مع وانج.

وفي وقت سابق من ذلك اليوم، انتقد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية برلين لعدم استعدادها لرفض استقلال تايوان.

وكثيرا ما انتقد فاديفول بكين لتهديدها بتغيير الوضع الراهن الإقليمي من جانب واحد، واتهم القوة العظمى باتباع سياسة عدوانية متزايدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.