ميدو يكشف عن انفراجة نسبية في أزمة مستحقات لاعبي الزمالك

كشف أحمد حسام "ميدو" نجم نادي الزمالك السابق، عن انفراجة في أزمة مستحقات لاعبي فريق الكرة خلال الفترة الحالية.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية إن هاني برزي عضو مجلس الإدارة قام بصرف 25 مليون جنيه في صورة قرض للنادي من أجل سداد أقساط مستحقات اللاعبين تجنبا لتفاقم أزمات التهديد بفسخ التعاقد.

وأضاف ميدو: "الأستاذ هاني برزي قام بصرف 15 مليون جنيه قبل السوبر المصري لنادي الزمالك".

وتابع: "غدا سيقدم قرضا للنادي بقيمة 25 مليون جنيه لسداد اقساط مستحقات اللاعبين الأجانب لحل أزمة الشكاوي ".

وأضاف: "نعم هناك أخطاء، لكن هناك من يحاول الحل، ولابد من تكاتف من الجميع"

وقال ميدو:" الزمالك حصل على تصريح لتأسيس شركة كرة داخل نادي الزمالك لحل الأزمة وتدفق بعض الأموال خلال الفترة المقبلة".

وواصل: "أنا واثق أن الزمالك سيخرج من أزمته رغم كل الصعوبات ... الزمالك كبير رغم انف الجميع".

وتابع: "صحيح أن الأزمات هي التي تصدرت ستعطل الزمالك نسبيا لكنه لن يسقط".