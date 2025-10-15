هيئة البث الإسرائيلية: إلغاء خطوات عقابية على غزة بعد تسليم رفات المحتجزين

ذكرت تقارير أن الحكومة الإسرائيلية قررت اليوم الأربعاء إلغاء العقوبات التي كان من المقرر أن تشمل الحد من المساعدات الإنسانية وإبقاء معبر رفح بين غزة ومصر مغلقا.

وتم الإعلان عن تلك الإجراءات بعد أن سلمت حركة حماس في بادئ الأمر رفات أربعة فقط من أصل 28 من الرهائن القتلى الذين كانت تحتجزهم حماس في قطاع غزة، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأربعاء.

وطبقا لهيئة البث الإسرائيلية (كان)، ألغت القيادة الإسرائيلية الخطوات العقابية بسبب إعادة حماس الليلة الماضية ما تزعم أنها جثث أربعة رهائن آخرين. وتم نقل الجثث إلى مركز للطب الشرعي، حيث ربما تستغرق عملية التعرف على هويات الجثث يومين. ولم تعلن حماس عن أسماء هؤلاء الرهائن الأربعة.

وكانت صحيفة تايمز أوف إسرائيل قد ذكرت في وقت سابق اليوم الأربعاء نقلا عن دبلوماسي ومصدر مطلع، أن حركة حماس أبلغت الوسطاء بنيتها تسليم جثامين 4 رهائن إسرائيليين آخرين اليوم الأربعاء.