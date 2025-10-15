وزير التعليم الإسرائيلي: محاكمة نتنياهو سياسية ويجب إلغاؤها

دعا وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش، قبل استئناف محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضايا فساد، اليوم الأربعاء، إلى إلغاء المحاكمة التي وصفها بأنها "سياسية".

وقال كيش في منشور على منصة "إكس" إنه "في مثل هذه الساعة الحاسمة، عندما يكون مطلوب قيادة تركز بالكامل على الأهداف الوطنية، من غير المقبول أن يُجبر رئيس وزراء إسرائيل على تخصيص ساعات طويلة من وقته وطاقته واهتمامه لمحاكمة مفبركة وغير ضرورية"، وفقا لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأضاف كيش أن "محاكمة نتنياهو سياسية ومشوهة، ومبنية على دوافع خارجية، ويجب إلغاؤها".

ووصل رئيس الكنيست أمير أوحانا، ونائبه نيسيم فاتوري، ووزير الاقتصاد نير بركات، ووزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان، ووزير الثقافة ميكي زوهار، ووزير الاتصالات شلومو كارحي إلى مقر المحاكمة.

ويواجه نتنياهو سلسلة من قضايا الفساد المنظورة أمام المحاكم منذ عام 2019، تتضمن اتهامات بتلقي رشاوى وخيانة الأمانة واستغلال المنصب لتحقيق مكاسب شخصية وإعلامية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا خلال خطابه أمام الكنيست نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوج إلى العفو عن نتنياهو في تلك القضايا.