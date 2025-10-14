ماكرون يجدد تصميمه على تنظيم مؤتمرين لدعم لبنان قبل نهاية 2025

جدّد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، تصميمه على تنظيم مؤتمرين لدعم لبنان قبل نهاية العام الجاري ،

وقال الرئيس ماكرون ، في رسالة وجهها إلى الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم إن المؤتمر الأول يتعلق بدعم الجيش اللبناني والقوات المسلحة، حجر الزاوية في تحقيق السيادة الوطنية، والمؤتمر الثاني يخصص لنهوض لبنان وإعادة الاعمار فيه.

وأضاف، في رسالته للرئيس عون:" أحيي بالمناسبة القرارات الشجاعة التي اتخذتها لتحقيق حصرية السلاح بيد القوات الشرعية اللبنانية".

وشدّد "على الصداقة التي تجمع بين البلدين الصديقين"، مؤكداً "على استمرار دعم فرنسا للبنان في المجالات كافة".

وأعرب ماكرون "عن سعادته للقرار الذي اتخذه مجلس الأمن بالتجديد للقوات الدولية العاملة في لبنان (اليونيفيل) ".

على الصعيد نفسه ، بحث الرئيس عون مع مستشار وزارة الدفاع البريطانية عن منطقة الشرق الأوسطالأدميرال إدوارد ألغرين، التعاون القائم بين لبنان وبريطانيا في المجال الأمني والدعم البريطاني لإنشاء أبراج المراقبة على الحدود الشرقية والجنوبية.

واستعرض الرئيس عون ، خلال استقباله الأدميرال ألغرين ، " العلاقات المتينة التي تجمع بين لبنان وبريطانيا لاسيما التعاون القائم في المجال الأمني والدعم البريطاني في إنشاء أبراج المراقبة على الحدود الشرقية والجنوبية".

وتطرق البحث إلى العلاقات اللبنانية- السورية حيث أكد الرئيس عون للمسؤول البريطاني أن "التنسيق قائم بين البلدين في مختلف المجالات خصوصا الأمنية والاقتصادية".

وعرض الرئيس عون مع المسؤول البريطاني " الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة وما استجد من تطورات لاسيما بعد الإعلان عن اتفاق انهاء الحرب في غزة، والاجتماع الذي عقد في شرم الشيخ وما صدرت عنه من مواقف".

وشكر الرئيس عون "الدعم البريطاني للبنان في مختلف المجالات."