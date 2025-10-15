اجتماع وزاري للناتو يبحث تعزيز الدفاع الجوي

- الأمين العام مارك روته: وزراء دفاع الحلف سيناقشون أيضًا ضمان دعم أوكرانيا

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، أن وزراء دفاع الحلف سيجتمعون الأربعاء لبحث سبل تعزيز قدرات الدفاع الجوي وضمان استمرار دعم أوكرانيا في هذا المجال.

وأشار روته، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن قضايا مهمة، أبرزها زيادة الإنفاق والإنتاج الدفاعي، ومواصلة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.

وأكد أن انتهاك الطائرات المسيّرة للمجال الجوي لدول الحلف في الأسابيع الأخيرة سيكون من بين الموضوعات التي سيتم مناقشتها، موضحًا أن الوزراء سيركزون على سبل التعامل مع هذا التهديد.

يذكر أن طائرات مسيّرة ومقاتلات روسية انتهكت المجال الجوي لكل من بولندا في 9 سبتمبر الماضي، ورومانيا في 14 من الشهر نفسه، وإستونيا في 19 سبتمبر.

ورصدت طائرات دون طيار مجهولة الهوية فوق منشآت عسكرية ومطارات مدنية في الدنمارك.

ومنذ 24 فبراير 2022، بدأت الحرب الروسية - الأوكرانية، وتشترط روسيا لإنهاء الحرب تخلي كييف عن الانضمام إلى التحالفات العسكرية الغربية، وهو ما تعتبره أوكرانيا "تدخلا" في شئونها الداخلية.