الغزاوي: ملف الاستثمار يتصدر أولويات برنامجنا في انتخابات الأهلي

أكد محمد الغزاوي، المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي في الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 31 أكتوبر الجاري، أن الانتخابات المقبلة تمثل مرحلة حاسمة في مسيرة النادي، وفرصة لاستكمال ما تحقق من إنجازات ضخمة على كافة المستويات الرياضية والإنشائية والاجتماعية خلال السنوات الماضية.

وأوضح الغزاوي أن المرحلة المقبلة تتطلب فكرًا استثماريًا متطورًا يواكب حجم الأهلي وتطلعات جماهيره، مشيرًا إلى أن ملف الاستثمار سيكون أولوية رئيسية في برنامج المجلس الجديد، بهدف تعزيز المداخيل المالية للنادي وتوفير الاحتياجات الكاملة لجميع الفرق الرياضية، مع مواصلة التطوير المستمر في فروع النادي الأربعة.

وقال المرشح لعضوية مجلس الإدارة، وعضو مجلس الإدارة الحالي: "نسعى من خلال هذه الانتخابات إلى تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للنادي الأهلي، والتي تقوم على أسس واضحة، أهمها تعزيز الأداء الرياضي، وتطوير المنشآت، وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية والمجتمعية بما يضمن تقديم أفضل خدمة لأعضاء النادي وجماهيره في كل مكان".

وأضاف: "نستهدف الاستفادة من التعديلات الأخيرة في اللوائح من أجل فتح آفاق استثمارية جديدة، تعزز من موارد النادي وتواكب حجم الإنفاق الكبير على مختلف القطاعات. نسعى إلى تنويع مصادر الدخل وضمان استدامتها على المدى الطويل من خلال مشروعات مدروسة تحقق عائدًا مستمرًا وتدعم خطط التطوير في كل المجالات".

وشدد: "المجلس المقبل سيعمل وفق خطة استثمارية وإدارية واضحة المعالم، وهناك رؤية شاملة تستهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية للنادي على كافة المستويات من خلال إدارة اقتصادية متوازنة تدعم القطاع الرياضي وتحافظ على استقرار الأهلي كمؤسسة رائدة داخل مصر وخارجها".

وأتم الغزاوي: "أدعو أعضاء الجمعية العمومية إلى الحضور المكثف يوم 31 أكتوبر، فالأهلي دائمًا ما يضرب المثل في المشاركة والمسؤولية. وجود الأعضاء ومشاركتهم الإيجابية يساهمان في رسم مستقبل النادي واتخاذ قراراته المصيرية، فالانتخابات ليست مجرد إجراء إداري، بل فرصة لتوحيد الرؤية والعمل الجماعي من أجل مستقبل أفضل للأهلي، واستكمال مسيرة الإنجازات التي نفخر بها جميعًا".